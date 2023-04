Bouw fiets- en wandelbrug over Durme in Waasmunster met een jaar uitgesteld

Waasmunsterse burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) reageert geprikkeld: "We zullen dus opnieuw geduld moeten hebben, maar dat zijn we op het vlak van bruggenbouw al gewoon." De burgemeester heeft ervaring met bruggen die vertraging oplopen, want ook de bouw van een nieuwe brug over de Durme op de N446 tussen Waasmunster en Hamme is al meermaals uitgesteld. "Het is ondertussen al 15 jaar dat die brug ons beloofd is. Die brug is zeer gevaarlijk en echt aan vervanging toe, maar de laatste berichten geven aan dat de bouw ook weer niet voor dit of volgend jaar zal zijn. Moeten er dan echt slachtoffers vallen, want die brug is levensgevaarlijk en veel te smal. Ik houd mijn hart vast dat het daar eens grondig fout loopt."