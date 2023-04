Bouw nieuwe tentoonstellingshal "BRUSK" gestart in Brugge

Het gebouw naast "BRUSK", dat vroeger bij het Sint-Andreasinstituut hoorde, wordt gerenoveerd tot een nieuw onderzoekscentrum met de naam "BRON". Een belangrijk onderdeel van "BRON" wordt een bibliotheek met boeken over de Brugse kunstgeschiedenis. "Die boeken zijn voorlopig niet zo gemakkelijk te raadplegen", zegt Hemeryck, "onder meer omdat ze op verschillende plaatsen worden bewaard. In BRON brengen we ze allemaal samen. Iedereen met een interesse in kunstgeschiedenis zal ze kunnen raadplegen."

Zowel "BRUSK" als "BRON" maken deel uit van een ruimer museumplan. Wanneer de twee gebouwen klaar zijn, wordt het Groeningemuseum gerenoveerd. "Want dat is echt wel nodig", zegt Hemeryck nog. "Bezoekers zullen dan via “BRUSK” ook toegang hebben tot het vernieuwde Groeningemuseum”.