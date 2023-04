Bouwfirma uit Knokke-Heist heeft gestolen graafkraan terug

De graafkraan die vorige week gestolen werd in Knokke-Heist is terecht. De machine werd in Eeklo gevonden, naast de N47, de expressweg Knokke-Antwerpen. Peter De Sloovere van PDS Bouw uit Knokke-Heist is blij dat hij zijn minigraver terug heeft, vooral omdat ze niet echt beschadigd is.