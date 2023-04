Buurtbewoners uit Sint-Baafs-Vijve protesteren tegen afgesloten straat

Het gemeentebestuur snapt de bezorgdheid van de buurt wel. "Het is een nieuwe situatie en op elke verandering komt wel kritiek. Iedereen moet er nog aan wennen", zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit Ine Callens (CD&V). De bewoners stelden een fietsstraat voor in plaats van een knip, maar die komt er niet. "We hebben samengezeten met de politie om te kijken of dat mogelijk was, maar voor hen was het niet haalbaar. Als je nieuwe regels invoert, moet je er ook voor zorgen dat die worden nageleefd. De politie zag de controle niet haalbaar, dus hebben we gekozen om geen fietsstraat aan te leggen", aldus de schepen. Het gaat nu om een proef. Na zes maanden komt er een evaluatie waarop iedereen kan reageren. "Zo lang willen we niet wachten. Mogelijk beginnen we een petitie", klinkt het nog bij de buurtbewoners.