Hoe conservatief is CD&V nog, nu partij toch bereid is om abortuswet te versoepelen?

Bouteca betwijfelt of het voorstel van CD&V gevolgen zal hebben op het stemgedrag van traditionele CD&V-kiezers. "Ik denk niet dat een conservatieve houding over ethische thema's in België nog zoveel kiezers aantrekt. De meeste mensen in België zijn relatief progressief op dat vlak. En dat is een besef dat de partij ook wel heeft. Dat zal ook wel meespelen in de nieuwe houding."