CHECK - Hoe fake news over de echtscheiding en de miljoenen van de Marokkaanse stervoetballer Hakimi de wereld veroverde

Wie twijfelt aan een bericht op het internet, gaat best op zoek naar de oorspronkelijke bron. Via Google vinden we de eerste geruchten over de vermeende vermogenstransfer van Hakimi op donderdagavond 13 april op een Twitterprofiel met de naam First Mag. First Mag blijkt een Franstalige website uit Ivoorkust die vooral showbizznieuws brengt.

First Mag beweert dat Hakimi's echtgenote Habi Abouk de echtscheiding had aangevraagd en daarbij aanspraak wilde maken op de helft van het vermogen van de voetballer. Maar die "jackpot", zo omschreef de Ivoriaanse website het, zou ze niet krijgen: "Toen ze bij de rechtbank aankwamen, realiseerden ze zich dat Achraf Hakimi geen eigendom had [...]. [Hij] had lang geleden zijn hele fortuin op de naam van zijn moeder gezet".

Het Twitterbericht van First Mag werd 23 miljoen keer bekeken maar citeert geen enkele bron. Een klein gedeelte van het verhaal klopt alvast: Hakimi is inderdaad een grootverdiener in de voetbalwereld en zijn echtgenote heeft vorige maand inderdaad de echtscheiding aangevraagd. Dat gebeurde in de nasleep van een rechtszaak waarbij Hakimi door een andere vrouw is aangeklaagd voor verkrachting.

First Mag staat erom bekend dat het geregeld wat fictieve spektakelwaarde aan nieuwsitems toevoegt. Rond de daadwerkelijke scheiding van de wereldberoemde profvoetballer lijkt de website hier een verhaal over zijn vermogen en zijn moeder te hebben verzonnen.