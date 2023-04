Chocolatier Dominique Persoone teleurgesteld dat Marcolini in Aziatische handen komt: "Doet pijn om te zien"

Persoone is het daar niet helemaal mee eens, hij vindt dat buitenlandse investeerders een invloed hebben op het belgische karakter van chocolade: "Bij Godiva hebben de investeerders bijvoorbeeld geëist om geen alcohol meer te gebruiken in hun chocolade. Dan heb je het als belgische chocolatier toch niet meer helemaal in eigen handen."

Dominique Persoone hoopt in ieder geval dat veel Belgische chocolatiers hun bedrijf in eigen handen zullen houden, want volgens hem kunnen we alleen maar zo de Belgische reputatie hoog houden: "We staan in België voor de hoogste kwaliteit en we moeten dat ook proberen zo te houden. We moeten als chocolatiers met passie en liefde voor onze chocolade werken en niet alleen voor het geld."