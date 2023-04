Brusselse chocolatier Marcolini in Koreaanse handen

Het Britse investeringsfonds Neo, dat in 2013 zo'n 15 miljoen euro neertelde voor 47 procent van Marcolini, stapt uit het Brusselse bedrijf en wordt als hoofdaandeelhouder vervangen door VM2 Holdings. Dat is een Japans bedrijf dat opgericht is in 2019, maar dat in handen is van MBK Partners uit Zuid-Korea.