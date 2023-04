Administratieve rompslomp na overlijden: met deze tips wordt het een beetje makkelijker

In Vlaanderen zijn 7 waterbedrijven actief. Elk hebben ze een eigen stappenplan dat je moet volgen om een contract stop te zetten of om over te zetten op een andere naam. Je neemt dus best contact op met het waterbedrijf dat in de regio van de overledene actief is.

Blijft er een partner in de woning wonen en neemt deze het contract over? Laat dan aan het waterbedrijf weten dat ze de voorschotten moeten aanpassen naar minder verbruikers.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je terugvinden welk waterbedrijf actief is in welke regio.