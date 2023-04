De eerste vollegrondasperges steken de kop op in Bassevelde

Aspergekweker Andries houdt zich klaar voor een stormloop aan klanten die de eerste asperges uit volle grond willen proeven. "We krijgen telefoontjes en mails om te vragen wanneer ze er zijn." Vorig jaar kon de kweker eind maart al oogsten. Nu was er te weinig zon en te veel regen, zodat de oogst later is. "Het was overal nat, maar in Assenede net iets meer", volgens Kris Andries en Els Wille. "Het was moeilijk om de grond te bewerken omdat je erin wegzakte. Bovendien was het ook koud zodat de grond niet kon opwarmen. Aspergekwekers die in serres kweken, of die plastic tunnels over hun asperges zetten kunnen een paar weken eerder oogsten."