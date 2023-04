Bemiddelaar kan tij niet doen keren: onderhandelingen tussen directie Delhaize en vakbonden zitten muurvast

De vakbonden en werkgevers van Delhaize zaten van 8 tot 18 uur samen, de vierde keer al sinds het uitbreken van het sociaal conflict. Dat duurt intussen al zes weken. Begin maart maakte de directie bekend dat ze alle 128 winkels in eigen beheer wil overlaten aan zelfstandigen.

In de hoop het tij te keren, stelde minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) een sociaal bemiddelaar aan. Dat is een ambtenaar van de overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die gespecialiseerd is in overleg tussen vakbonden en werknemers. Ook zijn komst bracht dus geen soelaas. "Zelfs de bemiddelaar moest vaststellen dat er geen mogelijkheid tot bemiddeling was", aldus de vakbonden.