"Bekijk jezelf maandelijks van top tot teen": dermatologen vragen jongeren alert te zijn voor huidkanker

Euromelanoma wil jongeren bereiken via sociale media, scholen en een graphic novel, die in het Nederlands en het Frans verschijnt. Voor "Sunny Side Up! De zon, een gevaarlijke vriend" werkte het dermatologennetwerk samen met striptekenaar Mario Boon. Hij tekende in 2019 nog "Dirk. Het leven is een strijd waard", een graphic novel in het teken van het vroegtijdig opsporen van darmkanker.

"Ik wilde niet zomaar een educatieve strip maken, het moest in de eerste plaats een goed verhaal zijn", vertelt Boon dinsdag. In 'Sunny Side Up!' is het een tatoeëerder die bij het hoofdpersonage een verdacht vlekje ontdekt.