Fox News treft schikking voor 787 miljoen dollar met Dominion in rechtszaak over verkiezingsleugens

Stemcomputerfabrikant Dominion en Fox News hebben een schikking getroffen in een rechtszaak over laster na de presidentsverkiezingen van 2020. Dominion had de zender aangeklaagd omdat die onwaarheden zou verspreid hebben over fraude met stemcomputers van het bedrijf. Volgens een advocaat van Dominion zal Fox News 787,5 miljoen dollar (ongeveer 717 miljoen euro) moeten ophoesten, oorspronkelijk eiste het bedrijf nog meer dan het dubbele van dat bedrag.