Bijzondere ondernemingsraad bij DreamLand en Dreambaby maakt vakbonden ongerust: "Vermoeden geen goed nieuws"

De uitnodiging voor de bijzondere ondernemingsraad preciseert niet waarover de directie het wil hebben. "We verwachten dat het ernstig nieuws zal zijn, bij Colruyt is er niet de gewoonte om vakbondssecretarissen op te roepen voor 'gewoon' nieuws", zegt de ACV'er. "Het is bijvoorbeeld ook geen geheim dat DreamLand het de laatste tijd niet zo goed deed."

Volgens de Franstalige zakenkrant L'Echo zijn er geruchten over een verkoop van de winkelmerken. Maar ook bijvoorbeeld een sluiting van filialen is een van de mogelijkheden.