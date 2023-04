Dronken bestuurder die jonge vrouw (23) doodreed bij Batjes in Roeselare krijgt gevangenisstraf en rijverbod

Voor de familie van het slachtoffer was een gevangenisstraf geen must. De broer had een maximaal rijverbod gevraagd. Dat zat er niet in. De politierechter legde een rijverbod van drie jaar op, maar verklaarde hem rijongeschikt. "Dat maakt dat hij pas na zes maanden zijn rijbewijs kan terugvragen als hij kan bewijzen dat hij rijgeschikt is", licht Jan Leysen, de advocaat van de familie, toe. "Pas daarna gaan die drie jaar rijverbod in."

Dat maakt het volgens hem een aanvaardbare uitspraak. "Een wijs en evenwichtig vonnis, waarbij er ook ruimte is voor verbetering van de man", aldus Leysen. "De man zal zelf moeten bewijzen dat hij weer klaar is om een auto te besturen."

De familie kwam ook luisteren naar de uitspraak van de rechtbank. "Het toegebrachte leed is er niet mee weg, maar ergens kunnen we er ons wel in vinden. Ik had het rijverbod graag hoger gezien, maar de rijongeschiktheid compenseert het misschien een beetje", reageert de broer.