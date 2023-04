Raad voor Dierenwelzijn trekt aan alarmbel: 1 op de 3 melkkoeien loopt mank, 4 op de 5 vleeskippen hebben voetzoolletsels

In een advies dringt de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn erop aan de hervorming van de landbouw aan te grijpen "om het dierenwelzijn sterk te verbeteren". Uit cijfers blijkt namelijk dat zowat een op de drie melkkoeien in Vlaanderen mank loopt en bij bijna alle varkens de staart nog wordt gecoupeerd, terwijl dat door Europese regelgeving verboden is.