Britse schrijfsters en zussen Brontë krijgen straatnaam in Koekelberg

De gemeenteraad van Koekelberg heeft beslist om vier straten de naam van een vrouw te geven. Het was een voorstel van ereschepen en gemeenteraadslid Robert Delathouwer (Vooruit). Onder andere de schrijfsters en zussen Brontë worden geëerd met een straatnaam. Zij zijn bijzondere figuren uit de Engelese wereldliteratuur en kwamen meermaals op bezoek in Koekelberg. Ook Renée Douffet krijgt een eigen straatnaam. Zij hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog een Joodse vriendin onderduiken. Mevrouw Gemba was een slachtoffer van de koloniale periode en overleed tijdens barre weersomstandigheden op het einde van de negentiende eeuw. En Gisèle Halimi tot slot was een juriste en feministe die advocate was van militanten bij de Algerijnse onafhankelijkheid. Zij verdedigde ook verschillende slachtoffers van verkrachting.

De vervrouwelijking van de straatnamen was hoognodig, want in Koekelberg dragen slechts twee van de zeventig straten, pleinen en parken de naam van een vrouw. Ereschepen en initiatiefnemer Robert Delathouwer is dan ook blij met deze beslissing.