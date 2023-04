EU bereikt miljardenakkoord om zelf meer microchips te produceren (en minder afhankelijk te zijn van Azië)

Met de "Europese chipwet" wil de Europese Unie haar aandeel in de wereldwijde productie tegen 2030 opschroeven van de huidige 10 naar 20 procent. Aangezien de vraag tegen het einde van het decennium naar verwachting zal verdubbelen, komt dat eigenlijk neer op een verviervoudiging van de productiecapaciteit.

De EU wil in totaal 43 miljard euro aan publieke en private middelen vrijmaken voor het plan. In de laatste rechte lijn van de onderhandelingen moesten de lidstaten en het parlement het nog eens raken over de bijdrage uit de Europese begroting. Uiteindelijk werd afgeklopt op een bedrag van 3,3 miljard euro, waarmee vooral de Europarlementsleden hun slag thuis haalden.

"Europa neemt haar lot in handen", tweet Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton over de doorbraak.