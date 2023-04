Fossiele brandstoffen duurder door "grootste EU-klimaatwet aller tijden", er komt wel klimaatfonds voor kwetsbare gezinnen

Sam Van den plas van de ngo Carbon Market Watch noemt het een belangrijke vooruitgang, maar niet genoeg. "We gaan van 40 procent emissiereductie tegen 2030 naar 55 procent. Maar je kan je ook afvragen of dat genoeg is om in lijn te blijven met wat nodig is voor de 1,5 graden-doelstelling. En daar is het antwoord jammer genoeg neen. Daarvoor zou Europa moeten mikken op 65 procent reductie."