Fusieplan tussen Boortmeerbeek en Mechelen is 1 jaar oud, lokale CD&V pleit voor samenwerking in plaats van fusies

Meulemans ziet meer heil in samenwerking met de buurgemeenten van Boortmeerbeek. "In 2006 was ik als schepen van cultuur nauw betrokken bij de oprichting van Habobib, de gemeenschappelijke bibliotheek van Haacht en Boortmeerbeek. Deze samenwerking kent veel succes en is onlangs nog verlengd. Maar we kunnen ook op andere vlakken samenwerken, bijvoorbeeld wat ons wagenpark betreft of de ICT. Ook op vlak van sport en cultuur zouden we nauwer kunnen samenwerken."