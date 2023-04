Gent weigert vergunning sloop kunstenaarsvilla in Afsnee

“Huize Malpertuis” was een pleisterplek aan de Leie van de Vlaamse expressionisten in de 20e eeuw. Een koppel kunstliefhebbers woonde er en nodigde er artiesten als Gustave De Smet of Frits Van den Berghe uit. Ook buitenlandse artiesten kwamen er langs. De villa dook ook af en toe op in kunstwerken.