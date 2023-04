Gentse schepen van Onderwijs roept op tot sereniteit in zaak Raul: "Verklaringen hakken er echt in"

"Het stadsbestuur is bijzonder aangedaan door het gruwelijke overlijden van de kleine Raul. Wat er gebeurd is, snijdt recht door ons hart en door dat van veel mensen. Ik heb zelf kinderen van die leeftijd. Het is heel moeilijk.

De burgemeester gaf al aan dat we in kader van de geheimhouding en de loop van het onderzoek in dit stadium niet kunnen communiceren. Maar natuurlijk hebben we achter de schermen niet stil gezeten, geen seconde. Het is aan politie en parket om dit dossier samen te stellen. Verschillende partijen werden reeds door hen gecontacteerd, om in kaart te brengen wat er gebeurd is. Het is niet aan ons, noch aan de media om dat zelf te doen. Om dit goed en grondig te kunnen doen, is er tijd nodig en bovenal sereniteit.

En dan moet het me van het hart dat er verklaringen zijn in de pers, dat er analyses worden gemaakt, zonder dat men het dossier kent. Die zaken komen heel hard binnen bij de mensen die Raul persoonlijk gekend hebben. Deze verschrikkelijke zaak van geweld op een kind raakt heel veel mensen diep. Beeld je in wat het moet zijn voor die mensen die hem gekend hebben.

In de eerste plaats zijn alle mensen op en rond de school geschokt door het overlijden van Raul. Zij staan nog maar aan het begin van een verwerkingsproces van het gruwelijke dat Raul is aangedaan, een kind dat zij graag zagen en waarvoor en waarmee zij met hart en ziel gewerkt hebben, zoals ze dat voor elk kind doen.

Ten tweede moeten zij verklaringen en analyses aanhoren, terwijl ze zelf rigoureus de richtlijnen van het parket opvolgen om niet te communiceren. Dat hakt er bijzonder hard in bij hen, het raakt hen in het diepste van hun ziel. Zij staan het dichts bij Raul en er wordt over hun hoofden heen gecommuniceerd zonder dat ze kunnen reageren.

En daarom neem ik nu het woord. Om naast hen te gaan staan. Om hun stem te laten horen. Om op te roepen om begrip te hebben voor het feit dat er in dit stadium niet kan worden gecommuniceerd. Om op te roepen tot sereniteit en het onderzoek alle kansen te geven.

Er zijn veel vragen en veel vragen zijn ook terecht. Uiteraard zullen we het debat voeren als de elementen gekend zijn, eens het onderzoek afgerond is. We roepen alle politieke niveaus op om dat samen met ons te doen.

Ondertussen krijgen de school- en zorgteams begeleiding bij hun verwerking. Er wordt ook goed gezorgd voor de kinderen. Chapeau voor alle betrokkenen voor de sereniteit en de kracht om ondanks hun eigen verdriet en de moeilijke context er te blijven staan voor hun klassen en hun kinderen. Voor hen wil ik deze verklaring geven. We horen jullie, we weten hoe moeilijk het is voor jullie en we vragen respect voor jullie situatie."