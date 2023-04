Gerechtelijke politie en parket ontmantelen drugslaboratorium in Evergem

Aan de Walgracht in Evergem, vlakbij de R4 heeft de civiele bescherming een magazijn leeggemaakt waarin een drugslaboratorium gevestigd was. De Federale Gerechtelijke Politie en het parket zijn het gebouw deze voormiddag binnen gevallen. Het zou gaan om een groot lab in een magazijn van Express Logistics.

Bewoners uit de omgeving hadden al een vermoeden dat er iets niet pluis was in het gebouw. Ze weten niet wie de eigenaar of de huurder is van het magazijn, maar ze hadden wel al gemerkt dat 's nachts vaak licht brandde en dat er activiteit was. Dat er vaak wagens met buitenlandse nummerplaten stonden vonden ze ook verdacht.



Het onderzoek is volop bezig zegt de Federale Gerechtelijke Politie, ze kan nog geen info geven of er iemand is aangehouden, maar er is wel een onderzoeksrechter aangesteld.