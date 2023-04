Graffitispuiters in Elsene viseren huizen met "grote tuinen en Porsches voor de deur"

Volgens sommige inwoners uit de wijk is het duidelijk wie achter het vandalisme zit: "Nummer 33 van deze straat werd al enkele weken geleden gekraakt en werd openlijk opgeëist met een spandoek op de gevel, tot de krakers gisteren werden verwijderd", vertelt een inwoner van de Jean-Baptiste Menierstraat. Volgens haar is de graffiti een wraakactie van de krakers. "Ik kreeg ook een brief in de bus waarin de acties "verklaard worden", zegt de inwoonster. "Daarin wordt vooral tekeergegaan tegen de inwoners uit de wijk "met hun brede lanen, grote tuinen en Porsches voor de deur" en rijken in het algemeen. "Leve het kraken en de klassenstrijd", klinkt het in de brief.