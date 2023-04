Historisch dieptepunt tijdens gemeenteraad in Kortrijk: CD&V-fractie verlaat de zaal nog voor die van start gaat

Dat de Kortrijkse gemeenteraad geen gezellig samenzijn is, weten we al langer. Maar gisteren bereikte de sfeer een absoluut dieptepunt. De voltallige CD&V-fractie stapte op bij het begin van de gemeenteraad en vraagt een overleg met de fractieleiders om de zaken uit te klaren.

Zowel de meerderheid (Team Burgemeester, N-VA en Vooruit) als de oppositie (Groen, CD&V en Vlaams Belang) zijn het er over eens dat er iets grondig verkeerd loopt in de Kortrijkse gemeenteraad. Vlaams Belang bestookt de diensten van de gouverneur daarom om de haverklap met klachten, waar ze soms hun gelijk halen. Maar het is de eerste keer dat een fractie bij de start van de raad opstapt en weigert deel te nemen aan de beraadslaging.