Geen oorzakelijk verband tussen aanranding meisje op begraafplaats in Gent en zelfmoord

Na grondig speurwerk kon de politie vijf verdachten oppakken: drie minderjarigen en twee meerderjarigen. De minderjarigen werden opgesloten in een gesloten instelling. De meerderjarigen werden doorverwezen naar de correctionele rechtbank, maar die verklaarde zich onbevoegd. Volgens die rechtbank was er een oorzakelijk verband tussen de zelfdoding en de aanranding vier dagen eerder. Daardoor moest het dossier naar het hof van assisen, maar de beklaagden en het parket gingen tegen die beslissing in beroep. Ze vonden dat het niet bewezen is dat er een oorzakelijk verband is en vroegen een 'gewone' correctionele straf.

Het hof van beroep oordeelt nu dat er geen duidelijk aanwijsbaar verband is tussen de zelfdoding en de aanranding. De kans dat er een verband is, bestaat wel, maar is niet honderd procent zeker. Het meisje had psychische problemen en had eerder al een poging tot zelfdoding ondernomen. In haar afscheidsbericht zei ze niet dat de aanranding de oorzaak was. Dus bestaat er twijfel, vindt de rechter, en zijn de twee mannen niet schuldig aan haar dood.