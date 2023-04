Illegaal sigarettenfabriekje ontdekt in Pelt

In Pelt heeft de politie een illegale sigarettenfabriek ontdekt in een bedrijfshal. Vier mannen gingen meteen op de vlucht, de politie kon er drie inrekenen. In de bedrijfshal lag meer dan 10 kuub tabak en een grote installatie voor de illegale aanmaak van sigaretten. De Dienst Douane en Accijnzen onderzoekt de zaak verder.