Politie Blankenberge geeft boete omdat man zijn mopshondje buiten aan het kammen is

Het kammen van een hond op straat is niet verboden, maar het is wel de bedoeling dat je het hondenhaar in de vuilnisbak gooit. De man vond het belachelijk dat hij daarvoor een boete moest betalen en ging in beroep. "Uiteindelijk heeft de sanctionerend ambtenaar beslist om geen boete te geven omdat de overtreding niet zwaar genoeg was. We geven altijd de raad mee aan onze agenten om het gezond verstand te laten overheersen, maar uit dit voorval blijkt dat het systeem werkt. Wij doen de vaststellingen, maar het is uiteindelijk de ambtenaar van de gemeente die de boete uitschrijft", besluit Maertens.