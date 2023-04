Indiaas Hooggerechtshof overweegt legalisering van homohuwelijk, regering is resoluut tegen

In 2018 werd homoseksualiteit gedecriminaliseerd in India. Volgens een enquête vond in 2020 37 procent van de Indiërs dat homoseksualiteit moet worden geaccepteerd. In 2014 vond slechts 15 procent dat. De LGBTQ+-gemeenschap wordt bovendien zichtbaarder in India. In grote steden worden Pride-optochten georganiseerd en er is een groeiend bewustzijn rond het recht op gelijkheid.