Afmaken of niet? Beer verantwoordelijk voor dood van jogger in Italië is gevangengenomen

Toch heeft het incident het debat aangewakkerd over het samenleven van beren en mensen in de regio. Autoriteiten van de stad Trento willen het aantal beren in het gebied nu verminderen, en overwegen om beren te verplaatsen naar andere regio's in Italië. Maar dierenbeschermingsorganisaties hadden daarop kritiek, aangezien de dieren zelden in aanraking komen met mensen.