Wat kan je tijdens je leven al doen om je nabestaanden te ontzorgen?

De afhandeling van een erfenis kan lang duren. Een manier om dat makkelijker te maken is door al een deel van je vermogen te schenken terwijl je nog leeft. "Bij een schenking van geld, aandelen of effecten geniet je in Vlaanderen van een voordelig tarief van 3 procent schenkbelasting. Je erfgenamen moeten achteraf ook geen erfbelasting of successierechten te betalen."

Je kan zelfs het huis waar je nog zelf in woont al schenken bij leven, vult Van Opstal aan. "Je houdt wel de garantie dat je er mag blijven wonen met vruchtgebruik. Niemand kan je uit je huis zetten. De notaris kan bij de schenking bepaalde waarborgen regelen.bijvoorbeeld dat mensen die de schenking ontvangen, wel een zorgverplichting hebben."