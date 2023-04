Kapellen viert burgemeester Dirk Van Mechelen: 40 jaar in de politiek

Met een grote taart en een glaasje is burgemeester Dirk Van Mechelen gevierd omdat hij al 40 jaar gemeenteraadslid is in Kapellen. Van Mechelen is ook 10 jaar minister geweest in de Vlaamse regering. In al die tijd heeft hij de gemeente erg zien veranderen. "Kapellen heeft in die 40 jaar tijd dubbel zoveel inwoners gekregen. Van 14.000 naar 28.000. Dat heeft een schaalvergroting veroorzaakt en we hebben een serieus tandje moeten bijsteken. De gemeente botst nu ook op haar limieten."

Van Mechelen denkt ook dat hij in al die jaren een beter politicus is geworden. "Je wordt wat wijzer en rustiger. Je leert ook meer luisteren naar de mensen en je daadkracht blijft hetzelfde als toen je jonger was." Van Mechelen is ook trots dat hij altijd een goede verstandhouding heeft gehad met de oppositie. De burgemeester doet zijn job nog altijd met veel inzet en enthousiasme en aan stoppen denkt hij voorlopig nog niet. "Zolang mijn gezondheid goed blijft, zal ik met veel plezier in de politiek blijven."