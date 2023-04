"Laurent, prins op overschot" (afl. 2): van de "wolk van volkse adoratie" naar onverschilligheid door "dwaas gedrag"

Journalist Guy Polspoel ziet één voorwaarde voor de dotatie (die hij terloops "zwijggeld" noemt): "Dan moet je je rol van prins ook vervullen volgens de regels, namelijk geen eigen mening hebben." Wie dat niet kan, moet volgens minister van Staat Louis Michel afstand doen van de vergoeding.



Het is ook aangewezen om de familie niet in diskrediet te brengen. In 2007 is het echter weer zover: het marineschandaal barst los. Laurent wordt genoemd in een fraudezaak. Hij zou 185.000 euro hebben aanvaard van zijn adviseur (kolonel) Noël Vaessen, om onder meer zijn villa Clementine op te frissen. Vaessen wordt veroordeeld, Laurent wordt niet in verdenking gesteld. Koning Albert stort het fraudegeld terug om de brokken te lijmen.



BEKIJK - Laurent wordt als getuige opgeroepen in de rechtszaal, een twijfelachtige eer: