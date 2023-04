Leerlingen technische school maken overdekte afscheidsruimte op begraafplaats Turnhout

Voor de school was het een hele uitdaging omdat verschillende afdelingen er konden aan meewerken. Ook de leerlingen vonden het een bijzonder project. "We hebben de realisatie ook enkele keren stil moeten leggen, uit respect wanneer er iemand werd begraven. Het was een mooi project voor de school en we hebben veel geleerd", vertellen Stevie en Jarne. "Het was ook fijn om eens van de werkbanken op school weg te zijn. Onze uren waren ook flexibeler. We zaten meer in een bouwsfeer en dat is belangrijk als we later op een werf staan, zodat we niet alleen de schoolbanken gewoon zijn. We zijn een ervaring rijker."