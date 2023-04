Waarom ging geen alarm af toen Raul (9) niet meer naar school kwam? "Gebeurt regelmatig dat kind of gezin volledig van de radar verdwijnt"

Toen de negenjarige Raul eind januari verdween, was er niet meteen ongerustheid. Volgens de verhuurders van het pand in de Afrikalaan in Gent vertelde de moeder dat de jongen weer naar Roemenië was. Mogelijk vertelde ze dat verhaal ook aan de school. Het gezin stond alleszins officieel niet ingeschreven op hun Gentse adres. Wie controleert dan of de jongen nog naar school gaat? Niemand, zo blijkt.