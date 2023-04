Levenloos lichaam gevonden aan station van Leuven

Aan de achterkant van het station in Leuven is vanmorgen een levenloos lichaam aangetroffen. Het parket is ter plaatse afgestapt. Er is ook een wetsdokter gevorderd om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

Na de eerste onderzoeken blijken geen uitwendige verwondingen zichtbaar. "Op het eerste zicht zijn er geen sporen van tussenkomst van derden. Voor de zekerheid zullen we woensdag ook nog een inwendige lijkschouwing uitvoeren”, zegt het parket van Leuven.

Er is wel meer informatie over de identiteit van de man. Het gaat om een man van Libanese afkomst, geboren in het jaar 1991.