Politie Noorderkempen voert drugscontroles in verkeer op: "Soms meer bestuurders onder invloed van drugs dan alcohol"

"We stellen dit jaar vast dat de verhoudingen sterk aan het verschuiven zijn", zegt Els Delafaille, woordvoerder van de Politie Zone Noorderkempen. "Waar vroeger 80 procent van de overtredingen over alcohol gingen en 20 procent over drugs, zitten we nu dikwijls al aan 50-50. Tijdens de laatste controle werden er zelfs meer vaststellingen gedaan van drugs dan van alcohol. Het gaat ook om alle soorten drugs. Vroeger werd er al eens gedacht dat het alleen marihuana was, maar dat klopt niet. We zien in de tests alle soorten drugs."