Man die mogelijk aanslag wilde plegen tijdens Miss België-verkiezing, mag gevangenis verlaten

Het Europees Hof heeft ons land dus nog niet veroordeeld, maar wel al vragen gesteld over de situatie van verdachten met psychische problemen. "En als je die vragen bekijkt, dan is wel duidelijk dat het Hof vindt dat het niet kan dat mijn cliënt of andere verdachten met psychische problemen in de gevangenis belanden. Terwijl dat vandaag nog altijd in groten getale gebeurt." Ons land is al tientallen keren veroordeeld omdat geïnterneerden in de gevangenis belanden, in plaats van in een gepaste instelling. Maar nu dreigt dus mogelijk ook een veroordeling omdat hetzelfde gebeurt met verdachten, mensen die nog niet veroordeeld zijn dus.