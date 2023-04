Man veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel voor herhaaldelijk partnergeweld

De feiten zijn gebeurd in januari. Buren hadden de politie opgeroepen omdat ze luid geroep hoorden in het huis van het slachtoffer, de vriendin van de man. Ze hadden een knipperlichtrelatie. De politie zag dat de man erg agressief was. Hij had zijn vriendin tegen een kast geslagen en haar met de dood bedreigd als ze de politie zou bellen. De politie was al eerder tussenbeide moeten komen voor gelijkaardige feiten en de vrouw had al meerdere keren aangifte gedaan van geweld en verkrachting door de man. Hij zou vaak onder invloed van drank en drugs aan haar deur hebben gestaan.

De man ontkende de aantijgingen van verkrachting. Volgens hem gebeurde alles met wederzijdse toestemming. Hij zei ook dat hij zich niets herinnerde van het incident in januari.

De rechtbank in Dendermonde vond het dossier tegen de man echter duidelijk genoeg en legde een celstraf van 2 jaar met uitstel op.