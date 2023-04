Meerderheidspartijen volgen advies om abortustermijn tot 18 à 20 weken te verlengen, CD&V staat op de rem

Belangrijker voor de eventuele vooruitgang in het dossier zijn de standpunten bij de meerderheid. "Het is nooit zo dat we in een parlement copy-paste doen van wetenschappelijke onderzoeken, maar dat we daar eigenlijk met een eigen kompas naar kijken vanuit onze eigen inzichten", zegt Els Van Hoof (CD&V). Welke zijn die inzichten dan? "Bij een abortus na veertien weken is een vrij invasieve methode nodig voor de vrouw, waarbij de foetus in stukken wordt gebroken. Het rapport beschrijft die zelf als gynaecologisch geweld", zei Van Hoof gisteren in "Terzake". Ook de pijnperceptie van de foetus wordt vanaf vijftien weken vastgesteld."

Dat laatste klopt niet. "Deze pijnperceptie wordt niet zo vroeg vastgesteld, aangezien deze zich eerder zou ontwikkelen tussen 22 en 26 weken na de conceptie", staat letterlijk in het rapport. Vandaag verwijst CD&V naar een studie uit 2021 waaraan één expert heeft meegeschreven die ook aan het wetenschappelijke rapport van vandaag heeft meegewerkt.