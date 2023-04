Nederlander krijgt 6 jaar cel voor cocaïnesmokkel met waarde van 4 miljoen euro via haven van Zeebrugge

Op 8 januari 2021 vond de douane in de haven van Zeebrugge 75 kilo cocaïne in een container met maniok uit Costa Rica, een soort eetbare wortelknol. De drugs hadden een straatwaarde van ongeveer vier miljoen euro. De container werd opgehaald door een 29-jarige man uit Kortemark. Hij kon ter plaatse opgepakt worden.

Hij wees de 68-jarige Nederlander aan als opdrachtgever. Die man is ook de stiefopa van zijn vriendin. Hij werd in juni 2021 opgepakt in Nederland en sindsdien zit hij in de cel. Volgens het gerecht was de Nederlander de organisator van meerdere smokkels, maar zelf ontkent hij dat. "Ik ben erin geluisd", zegt hij.