Was het debat over woke in "Terzake" geoorloofd?

Sommige politici maken zich kennelijk zorgen over woke, anderen doen dat minder. Dat was toch vooral wat uit het "Terzake"-debat naar voren kwam. Het had inderdaad over de racistische reacties tegen Hermans kunnen gaan, maar nogmaals, op dat racisme is de vinger gelegd. De rest is het gevolg van een journalistieke keuze, die altijd voor discussie vatbaar zal zijn.

Het debat tussen De Wever en Dalle duurde bijna twintig minuten. Het ging daarbij zo’n zes minuten over Hermans zelf. De rest van de tijd werd het onderwerp breder getrokken; het ging onder meer over Zwarte Piet, over de ramadan-vriendelijke aanpak van een aantal Brusselse cultuurhuizen, over Viktor Orban in Hongarije en over woke in de VS.

Peter Van Aelst van de Universiteit Antwerpen benadrukte in een filmpje dat woke “aanwezig is in het politieke debat”. Hij wees ook op de mogelijk bewuste strategie van onder meer N-VA om dit thema op de agenda te krijgen. Wat trouwens, volgens Van Aelst, ook een risico inhoudt. Namelijk dat kiezers die hun neus dichtknijpen bij woke, finaal toch voor het meer radicale Vlaams Belang zullen kiezen in plaats van N-VA. Kortom, politiek toch best wel relevant om er politici over aan het woord te laten, te meer als ze zelf daarover publiek met elkaar in debat gingen.