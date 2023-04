Gerecht start onderzoek naar drenkeling in Albertkanaal in Lanaken

Aan de Twee Kronenlegerweg in Lanaken is een 83-jarige Nederlander gisterenavond in het Albertkanaal gevallen. In de namiddag merkte een fietser de man op in het water. Hij kon het slachtoffer uit het kanaal halen.

De hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer en brachten hem naar het ziekenhuis in Maastricht. Daar is hij gisteravond overleden. Het gerecht start nu een onderzoek om te achterhalen hoe de man in het kanaal terechtgekomen is.