Parket opent onderzoek naar ongeval met vluchtmisdrijf in Schilde waarbij Antwerpse strafpleiter Omar Souidi mogelijk betrokken was

Er is een onderzoek geopend naar een verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Schilde waarbij de bekende Antwerpse strafpleiter Omar Souidi mogelijk betrokken was. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt het parket. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar er is veel schade. Het is niet duidelijk wie achter het stuur zat.