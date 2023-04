Ook Europese scheepvaart moet nu betalen voor zijn uitstoot

Al is "op termijn" hier het sleutelwoord. Want zoveel groene brandstoffen worden er op dit moment nog niet gebruikt in de scheepvaart, zegt transporteconoom Thierry Vanelslander (Universiteit Antwerpen) in "Het journaal". Het is het verhaal van de kip of het ei. "Rederijen zijn niet geneigd om massaal in schone motoren te investeren omdat die brandstoffen nog niet voldoende beschikbaar zijn in de havens. Anderzijds, zolang er niet voldoende rederijen in hebben geïnvesteerd, zullen die er ook niet komen. Daarom probeert europa nu een doorbraak te realiseren door een financiële stimulans te geven om dat gedrag te veranderen."