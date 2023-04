Poetin brengt zeldzaam verrassingsbezoek aan bezet gebied in Oekraïne

Bezoeken van de Russische president aan het bezette gebied zijn eerder zeldzaam. "Toch begeeft hij zich in een relatief veilige zone", meent Groot Koerkamp. "Het is één van de meest veilige bezette gebieden die de president kan bezoeken. Het is voor het eerst dat de president zich daar begeeft, op zijn bezoek aan Marioepol en de Krim na."

"Het is vooral een symbolisch bezoek. Er is het afgelopen jaar een contrast ontstaan tussen het gedrag tussen Zelenski en Poetin. Zelenski heeft keer op keer riskante gebieden bezocht en is aan de frontlijn geweest. Poetin heeft dat helemaal niet gedaan. Hij wil demonstreren dat hij daar ook toe in staat is. Het laatste jaar zien we dat hij zich heel behoedzaam gedroeg, ook mede door corona, en die bezoeken moeten het beeld wat herstellen."