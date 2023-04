Open ‘iftar’ in Gentse Ghelamco Arena zamelt geld in voor Turkije en Syrië

De aanwezigen kunnen ook bieden op een aantal kalligrafische kunstwerken, ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen. "We hopen op die manier geld in te zamelen, al hebben we voorlopig geen streefdoel in gedachten. Elke euro is meegenomen om de mensen in Turkije en Syrië te helpen", zegt Sidi. Hij was zelf een maand geleden nog als vrijwilliger in het rampgebied. "Ik heb er nare herinneringen aan. De verwoesting, de geur... het zal me altijd bijblijven. Het heeft me, net zoals veel andere betrokkenen, een beetje getraumatiseerd."