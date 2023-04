Opvallend meer prostaatkankers vastgesteld in West-Vlaanderen: wat is er aan de hand?

De prostaat en prostaatkanker?

De prostaat is een klier van de mannelijke geslachtsorganen die het vocht produceert waar de zaadcellen in zwemmen. Bij prostaatkanker vormen zich kwaadaardige cellen in het weefsel van de prostaat.

Prostaatkanker ontstaat bijna altijd na de leeftijd van 60 jaar. De overgrote meerderheid van de mannen met prostaatkanker heeft geen klachten. Meestal blijft de ziekte jarenlang volledig onopgemerkt. Prostaatkankercellen kunnen zich wel verspreiden via het lymfestelsel of via het bloed en zo uitzaaien, bijvoorbeeld in de lymfeklieren en het bot.

Bij oudere mannen kan de prostaat ook goedaardig vergroot zijn en klachten geven, zoals problemen met het plassen.