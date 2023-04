Contract opzeggen wanneer je wil: van verzekeraar wisselen wordt veel eenvoudiger

"Vandaag moet je hemel een aarde verzetten om over te stappen naar een goedkopere verzekering. Net zoals in Duitsland, Nederland en Frankrijk moet iedereen na één jaar zijn of haar contract kunnen opzeggen. Op het moment dat onze koopkracht zo hard onder druk staat, moet je kunnen kiezen voor de goedkoopste verzekering die het beste bij je past", zegt Vooruit-fractieleidster in de Kamer Melissa Depraetere, die mee het wetsvoorstel indiende.