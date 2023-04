Petitie tegen het circulatieplan van Vilvoordse wijk Faubourg overhandigd aan stadsbestuur

Dat een groep inwoners niet gelukkig is met het nieuwe circulatieplan in de Vilvoordse Faubourg-wijk, is duidelijk gemaakt met een petitie: het lokale actiecomité verzamelde op minder dan één week meer dan 700 stemmen tegen het circulatieplan. Het stadsbestuur had voor deze legislatuur het plan om de verkeerscirculatie van vier Vilvoordse wijken te wijzigen. Voor drie wijken gingen de plannen niet door, behalve in de wijk Faubourg kwam er eind oktober 2022 een nieuwe verkeerscirculatie.